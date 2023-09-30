Модрич может стать одноклубником Месси в «Интер Майами»

«Интер Майами» заинтересован в переходе полузащитника «Реала» Луки Модрича, заявил экс-игрок мадридцев Предраг Миятович.

«Сам Месси лично заинтересован в такой возможности. В Хорватии Модрич встречался с Дэвидом Бекхэмом (владельцем «Интер Майами» — прим.), где они обедали», — заявил Миятович в интервью Carousel Deportivo.

Летом этого года 38-летний полузащитник продлил контракт с «Реалом» до конца сезона-2023/24. В текущем сезоне он провел 7 матчей за мадридцев, не отметившись результативными действиями.