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Сегодня, 00:16

Молле перешел из «Шальке» в «Нант»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Нант» объявил о переходе из «Шальке» полузащитника Флорана Молле. 31-летний француз подписал контракт, рассчитанный до 2025 года.

Ранее он играл во Франции за «Дижон», «Метц» и «Монпелье». В июле 2022 года Флоран перебрался в Германию, где за полгода сыграл 11 матчей и забил 1 гол.

Также «Нант» купил у «Пари», выступающего во второй лиге Франции, защитника Жауэна Аджама. Контракт с 19-летним французом рассчитан до 2027 года.

Аджама призван заменить 20-летнего защитника Квентена Мерлена, который в игре с «Лионом» получил частичный разрыв приводящей мышцы.

Футбол
ФК Нант
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