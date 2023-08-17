«Монако» объявил о переходе защитника «Торино» Синго за 10 миллионов евро

«Монако» объявил о подписании контракт с защитником «Торино» Вилфридом Синго.

22-летний ивуариец подписал 5-летний контракт с монегасками.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, французский клуб заплатил за игрока 10 миллионов евро.

Синго выступал за «Торино» с 2019 года. Его контракт с клубом был рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Синго провел 35 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.