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Сегодня, 10:01

«Монако» сегодня завершит сделку о переходе Микаутадзе

Руслан Минаев
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Нападающий «Метца» Жорж Микаутадзе сегодня подпишет контракт с «Монако», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сумма трансфера составит 20 миллионов евро плюс 4 миллиона евро в виде бонусов. Условия личного контракта с 23-летним грузином согласованы две недели назад.

Микаутадзе в прошлом сезоне провел 20 матчей в лиге 1, забил 13 голов и сделал 4 результативные передачи. На Евро-2024 форвард забил 3 гола, отметившись в каждом матче группового турнира.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Жорж Микаутадзе
ФК Метц
ФК Монако
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