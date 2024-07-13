«Монако» сегодня завершит сделку о переходе Микаутадзе

Нападающий «Метца» Жорж Микаутадзе сегодня подпишет контракт с «Монако», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сумма трансфера составит 20 миллионов евро плюс 4 миллиона евро в виде бонусов. Условия личного контракта с 23-летним грузином согласованы две недели назад.

Микаутадзе в прошлом сезоне провел 20 матчей в лиге 1, забил 13 голов и сделал 4 результативные передачи. На Евро-2024 форвард забил 3 гола, отметившись в каждом матче группового турнира.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.