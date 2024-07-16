Мората завершит переход в «Милан» в ближайшие два дня

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората перейдет в «Милан» в ближайшие два дня, сообщает журналист Фабрицио Романо.

В предстоящие двое суток клубы официально завершат сделку, а 31-летний испанец пройдет медицинское обследование.

«Милан» заплатит за футболиста 13 миллионов евро и подпишет с ним контракт до конца июня 2028 года.

В сезоне-2023/24 Мората забил 21 гол и сделал 5 результативных передач в 48 матчах за «Атлетико» во всех турнирах. Также футболист стал победителем Евро-2024 в составе сборной Испании.