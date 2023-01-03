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Трансферы

Сегодня, 16:17

Мостовой назвал возможный переход Дзюбы в «Сивасспор» неплохим вариантом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил вариант продолжения карьеры для российского нападающего Артема Дзюбы в турецком «Сивасспоре».

«Думаю, неплохой вариант для Дзюбы. Хотя, конечно, сейчас у всех вопрос — Дзюба недавно уже уехал в Турцию, там что-то не сложилось. Думаю, там у него больше не по футбольным причинам сложилось. Какой у него выбор? Если в России никто ничего не предлагает, хотя это очень странно, он в любой команде может играть. Если нет предложений из России, то он может поехать опять, что здесь такого?» — приводит слова Мостового Vprognoze.ru.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним его клубом был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Ранее в «Сивасспоре» отреагировали на информацию об интересе к Дзюбе.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10543910-mostovoj-prokommentiroval-vozmozhnyj-perehod-artema-dzyuby-v-sivasspor.html
Александр Мостовой
Артем Дзюба
Футбол
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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