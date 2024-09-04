Мостовой: «Промес перешел в клуб из ОАЭ? Главное не попасть туда, откуда быстро не выходят»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на переход экс-нападающего красно-белых Квинси Промеса в «Юнайтед» из второго дивизиона ОАЭ.

«Если ему при его обстоятельствах разрешено выступать, то, конечно, правильно, что он будет играть. Другое дело — трудно сказать, вернется ли он в Россию, раз он еще ждет возможной экстрадиции в Нидерланды. Хорошо, что сейчас он находится в этой стране и спокойно живет. Но думаю, что вряд ли мы его увидим в России. Сейчас главное, чтобы он не попал туда, откуда быстро не выходят, что вполне может произойти», — сказал Мостовой «СЭ».

«Спартак» объявил об уходе Промеса в связи с окончанием контракта 1 июля. 32-летний футболист выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и вернулся в клуб в начале 2021 года. За два периода в команде нападающий провел 235 матчей во всех соревнованиях, в которых забил 114 голов и оформил 59 голевых передач.

Денис Сафронов