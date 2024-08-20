Мостовой — о возобновлении переговоров с «Зенитом» по Соболеву: «Сейчас все решают связи и деньги»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возобновлении переговоров между красно-белыми и «Зенитом» по трансферу нападающего Александра Соболева.

«Честно говоря, в футболе меня уже давно ничем не удивишь. С одной стороны, веришь, что это произойдет, а с другой — нет. В футболе все давно придумано, и понятно, что сейчас все решают связи и деньги. Но вообще, сейчас в «Спартаке» какое-то затишье, а мы не можем полностью в этой истории разобраться, так как мы не знаем нюансов. В этой ситуации хуже всего для Александра, так как он уже столько матчей с начала сезона не играет», — сказал Мостовой «СЭ».

В сезоне-2024/25 27-летний Соболев провел за «Спартак» всего 67 минут. Форвард вышел в стартовом составе на матч 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2), а позже был отстранен от тренировок с основной командой красно-белых. Сообщалось, что это связано с его желанием перейти в «Зенит».

Денис Сафронов