Мостовой считает, что у Сперцяна есть качества для игры в Европе

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможный переход полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в ПСВ.

«Конечно, Сперцяну нужно попробовать себя в Европе, если к нему действительно есть интерес. Сперцян — парень с головой, умный футболист. Забивает, отдает. Ему есть куда расти. У него есть все качества, чтобы заиграть в европейском футболе. Думаю, что Голландия отлично подойдет ему. ПСВ — одна из лучших голландских команд, они всегда играют в еврокубках. Самое главное не пересидеть в РПЛ, нужно вовремя уйти, чтобы развиваться», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Контракт воспитанника «Краснодара» с клубом действует до 2026 года. В нынешнем сезоне он провел за российский клуб 21 матч, забил десять мячей и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Сперцяна в 9 миллионов евро.

22-летний Эдуард Сперцян был признан футболистом 2022 года в Армении.