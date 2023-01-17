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Трансферы

Сегодня, 13:02

Мостовой считает, что у Сперцяна есть качества для игры в Европе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможный переход полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в ПСВ.

«Конечно, Сперцяну нужно попробовать себя в Европе, если к нему действительно есть интерес. Сперцян — парень с головой, умный футболист. Забивает, отдает. Ему есть куда расти. У него есть все качества, чтобы заиграть в европейском футболе. Думаю, что Голландия отлично подойдет ему. ПСВ — одна из лучших голландских команд, они всегда играют в еврокубках. Самое главное не пересидеть в РПЛ, нужно вовремя уйти, чтобы развиваться», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Контракт воспитанника «Краснодара» с клубом действует до 2026 года. В нынешнем сезоне он провел за российский клуб 21 матч, забил десять мячей и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Сперцяна в 9 миллионов евро.

22-летний Эдуард Сперцян был признан футболистом 2022 года в Армении.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-u-spertsyana-est-vse-chtoby-zaigrat-v-evrope-glavnoe-vovremya-ujti/
Александр Мостовой
Эдуард Сперцян
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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