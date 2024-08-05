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Мостовой сравнил трансферные кампании «Спартака» и «Зенита»

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Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» сравнил летние трансферные кампании «Спартака» и «Зенита».

«Сейчас начало сезона. «Зенит» всех громит, но с одним только трансфером — Глушенковым. «Зенит» и так был силен, в лице Глушенкова он стал еще сильнее. По «Спартаку» пока трудно говорить: только начало, команда выигрывает. Так что говорить по всем новичкам можно будет только в середине чемпионата. Но Барко уже забил шикарный гол, Маркиньоса увидим. У той и другой команды на скамейке еще человек 15. «Спартак» продолжает усиливаться, потому что на фоне такого «Зенита» нужно как-то подбираться. Посмотрим, смогут ли они», — сказал Мостовой «СЭ».

По данным Transfermarkt, красно-белые в это трансферное окно сделали приобретений уже на 23,5 миллиона евро. Сумма трансферов «Зенита» составляет 16,8 миллионов евро.

Александр Абустин

Александр Мостовой
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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