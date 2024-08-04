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Сегодня, 00:47

Мотта подтвердил, что Кьеза покинет «Ювентус» этим летом

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Федерико Кьеза.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Ювентуса» Тиагу Мотта заявил, что нападающий Федерико Кьеза покинет команду этим летом.

В субботу, 3 августа форвард не попал в заявку команды на товарищеский матч с «Брестом» (2:2).

«Кьеза и другие футболисты, которых мы не включили в состав на игру, не являются частью нашего проекта. Мы ясно дали им понять, что им нужно найти новый клуб как можно скорее. Решение уже принято», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Мотты.

Федерико Кьеза выступает за «Ювентус» с октября 2020 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи в 37 матчах за команду во всех турнирах.

Контракт 26-летнего итальянца с клубом из Турина действует до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.

Нападающим интересуются «Интер», «Тоттенхэм» и «Челси».

Тиагу Мотта
Федерико Кьеза
Футбол
ФК Ювентус
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