«МЮ» всерьез заинтересован в де Лигте, переговоров с «Баварией» пока не было

«Манчестер Юнайтед» всерьез настроен оформить переход защитника «Баварии» Маттейса де Лигта, сообщает The Athletic.

По данным источника, переговоров между клуба пока не было. 24-летний нидерландец является приоритетной целью тренера «МЮ» Эрика тен Хага в защите.

Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб может потребовать за игрока 70 миллионов евро.

Де Лигт выступает за «Баварию» с лета 2022 года. В минувшем сезоне он провел 30 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 65 миллионов евро.