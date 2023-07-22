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Трансферы

Сегодня, 17:25

«МЮ» заинтересован в подписании Коло-Муани — «Айнтрахт» устроит сумма минимум в 80 миллионов фунтов

Руслан Минаев
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«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании нападающего «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани, сообщает Football Insider.

По данным источника, немецкий клуб открыл к переговорам по французскому форварду, но готов отпустить его как минимум за 80 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее интерес к нападающему проявляли «ПСЖ» и «Челси».

В минувшем сезоне 24-летний форвард провел за «Айнтрахт» 46 матчей, забил 23 гола и отдал 17 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 80 миллионов евро.

АПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Манчестер Юнайтед
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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