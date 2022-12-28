Нападающий Абу-Саид Эльдарушев стал игроком «Акрона»

Нападающий «Алании» Абу-Саид Эльдарушев перешел в «Акрон», сообщает официальный сайт клуба из Тольятти.

Эльдарушев является воспитанником «Анжи» и дебютировал в составе команды в 2019 году. Также выступал за махачкалинский «Легион», в 2021 году перешел в «Аланию».

В текущем сезоне 21-летний россиянин принял участие в 12 матчах за владикавказский клуб, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

«Акрон» занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 22 очка за 20 матчей.