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Трансферы

10 января, 23:16

Юри Алберто: «Я очень рад, что остался в «Коринтиансе»

Мария Гусева
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Бывший нападающий «Зенита» Юри Алберто, который официально стал игроком «Коринтианса», прокомментировал свой переход в бразильский клуб.

Действующий контракт 21-летнего бразильца рассчитан до конца 2027 года.

«Я очень рад, что остался в «Коринтиансе». Я во многом отождествлял себя с клубом. Моим желанием всегда было остаться здесь. Я знаю, какие усилия пришлось приложить клубу для того, чтобы эти переговоры завершились благополучно. Я просто хочу отпраздновать это и подарить много радости нашим потрясающим болельщикам», — приводит пресс-служба клуба слова Алберто.

Летом 2022 года в рамках двусторонней аренды форвард «Зенита» Юри Алберто отправился в «Коринтианс», а в петербургский клуб перешел вратарь Иван Куарежма.

В нынешнем сезоне Алберто забил 12 голов и сделал 2 результативные передачи в 29 матчах за «Коринтианс».

Футбол
ФК Зенит
ФК Коринтианс
Юри Алберто
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