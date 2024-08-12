Нападающий «Байера» Гложек может продолжить карьеру в Англии

Форвард «Байера» Адам Гложек может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Ряд неназванных клубов АПЛ проявляет интерес к 22-летнему чеху. Команда из Леверкузена готова отпустить футболиста в случае, если получит предложение в размере 17-18 миллионов евро.

Гложек выступает за «Байер» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 нападающий забил 7 голов и сделал 5 результативных передач в 36 матчах за команду.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.