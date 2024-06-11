Нападающий Шешко принял решение остаться в «Лейпциге»

Нападающий «Лейпцига» Беньямин Шешко решил остаться в немецком клубе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

21-летний словенец подпишет новый контракт на улучшенных условиях. Действующее соглашение рассчитано до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

В мае сообщалось, что «Арсенал» близок к трансферу Шешко. Также игроком интересовались «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В прошлом сезоне нападающий провел за «Лейпциг» 42 матча, забил 18 голов и сделал 2 результативные передачи.