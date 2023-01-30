Нападающий «Браги» Витинья может перейти в «Марсель»

«Марсель» проявляет интерес к нападающему «Браги» Витинье, сообщает GFFN.

Стороны уже ведут переговоры о трансфере 22-летнего португальца. «Брага» хочет получить за игрока 30 миллионов евро.

Витинья является воспитанником «Браги». За основную команду он дебютировал в 2021 году. Срок действующего контракта форварда с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Витинья провел за «Брагу» 27 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 5 результативных передач.