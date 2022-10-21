Нападающий Давыдов перешел из «Химок» в клуб Медиалиги «Reality»

Медийный клуб «Reality» объявил о переходе нападающего «Химок» Дениса Давыдова.

27-летний форвард выступал за «Химки» с лета этого года, но появился на поле только в матче Кубка России против «Нижнего Новгорода» (1:1, 3:5 — по пенальти).

Давыдов является воспитанником московского «Спартака». За основную команду красно-белых он провел 37 матчей, в которых забил один гол и отдал 6 результативных передач.

Также Давыдов играл за чешскую «Младу-Болеслав», юрмальский «Спартак», «Нижний Новгород», софийский ЦСКА и «Томь».