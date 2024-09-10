Нападающий «Хапоэля» Мавис Чибота может продолжить карьеру в России

Нападающий тель-авивского «Хапоэля» Мавис Чибота покидает команду, чтобы присоединиться к клубу из России, сообщает One.co.il. При этом, где именно продолжит карьеру форвард, не уточняется.

28-летний конголезец перешел в «Хапоэль» из «Маккаби» Хайфа в 2023 году. Всего за клуб он провел 30 матчей, забив 5 голов и отдав 2 голевые передачи. Его контракт с тель-авивским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 500 тысяч евро.

Эли Швидлер