Холанн не готов переходить в «Реал» из-за Мбаппе

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн в 2025 году может продолжить карьеру в Испании. Как сообщает FourFourTwo, 23-летний норвежец хотел бы попробовать себя в ла лиге.

По информации источника, норвежсккий форвард не готов переходить в «Реал», так как мадридский клуб подписал этим летом Килиана Мбаппе, поэтому выберет «Барселону». Сумма трансфера может составить от 85 до 175 миллионов фунтов стерлингов.

В сезоне-2023/24 Холанн сыграл в 45 матчах во всех турнирах, забил 38 голов и сделал 6 результативных передач.