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Сегодня, 13:30

Нападающий олимпийской сборной Узбекистана может перейти в «Химки»

Зарина Халимхонова
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Как сообщил «СЭ» источник, знакомый с ситуацией, нападающий ташкентского «Олимпика» Алишер Одилов вылетел в Россию для завершения трансфера в «Химки».

О переходе 23-летнего игрока сборной Узбекистана объявят в ближайшее время. Футболист может подписать контракт по схеме 1+1.

Ранее телеграм-канал «Инсайд от Москвича» сообщил о возможном трансфере игрока. Также футболист имел предложение от клуба «Аль-Вахда» из чемпионата ОАЭ.

Одилов в нынешнем сезоне провел 12 матчей, в которых забил 3 гола и отдал голевую передачу. Форвард входил в состав сборной своей страны на футбольном турнире Олимпийских игр в Париже, где сыграл в 2 матчах и забил 1 гол.

Футбол
РПЛ
Сборная Узбекистана по футболу
ФК Химки
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