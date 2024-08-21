Нападающий олимпийской сборной Узбекистана может перейти в «Химки»

Как сообщил «СЭ» источник, знакомый с ситуацией, нападающий ташкентского «Олимпика» Алишер Одилов вылетел в Россию для завершения трансфера в «Химки».

О переходе 23-летнего игрока сборной Узбекистана объявят в ближайшее время. Футболист может подписать контракт по схеме 1+1.

Ранее телеграм-канал «Инсайд от Москвича» сообщил о возможном трансфере игрока. Также футболист имел предложение от клуба «Аль-Вахда» из чемпионата ОАЭ.

Одилов в нынешнем сезоне провел 12 матчей, в которых забил 3 гола и отдал голевую передачу. Форвард входил в состав сборной своей страны на футбольном турнире Олимпийских игр в Париже, где сыграл в 2 матчах и забил 1 гол.