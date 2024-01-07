Globo Esporte: нападающий «Палмейраса» Артур согласился на переход в «Зенит»

Нападающий «Палмейраса» Артур принял предложение «Зенита», сообщает Globo Esporte.

По данным источника, в понедельник, 8 января, 25-летний бразилец посетит тренировку команды, чтобы попрощаться с одноклубниками, а затем отправится в расположение клуба из Санкт-Петербурга.

Издание утверждает, что «Зенит» заплатит за форварда 15 миллионов евро, сумма трансфера может вырасти до 18 миллионов евро с учетом бонусов за выступления футболиста.

4 января появлялась информация о том, что переход форварда в «Зенит» под угрозой, поскольку игрок опасается переезда в Россию.

В 2023 году Артур провел 43 матча за «Палмейрас» во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.