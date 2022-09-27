Милик — о переходе в «Ювентус»: «Я всегда мечтал играть за такой великий клуб»

Нападающий «Ювентуса» Аркадиуш Милик рассказал, почему решил перейти в туринский клуб.

«Агент позвонил и сказал, что мной интересуется «Ювентус». Решение перейти я принял быстро. Я всегда мечтал играть за такой великий клуб. С самого детства я хотел играть за хорошую команду. Я был рад этой возможности и воспользовался ей. Мне было нечего терять. Я должен признать: я чувствую себя хорошо в футболке «Ювентуса», — цитирует Meczyki Милика.

Милик этим летом перешел в «Ювентус» из «Марселя» на правах аренды. Соглашение с 28-летним поляком рассчитано до конца сезона-2022/23.

Нападающий провел за туринцев 6 матчей, в которых забил 3 мяча. Портал Transfermarkt оценивает стимость игрока в 10 миллионов евро.