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Трансферы

27 сентября, 18:21

Милик — о переходе в «Ювентус»: «Я всегда мечтал играть за такой великий клуб»

Мария Гусева

Нападающий «Ювентуса» Аркадиуш Милик рассказал, почему решил перейти в туринский клуб.

«Агент позвонил и сказал, что мной интересуется «Ювентус». Решение перейти я принял быстро. Я всегда мечтал играть за такой великий клуб. С самого детства я хотел играть за хорошую команду. Я был рад этой возможности и воспользовался ей. Мне было нечего терять. Я должен признать: я чувствую себя хорошо в футболке «Ювентуса», — цитирует Meczyki Милика.

Милик этим летом перешел в «Ювентус» из «Марселя» на правах аренды. Соглашение с 28-летним поляком рассчитано до конца сезона-2022/23.

Нападающий провел за туринцев 6 матчей, в которых забил 3 мяча. Портал Transfermarkt оценивает стимость игрока в 10 миллионов евро.

Аркадиуш Милик
Футбол
ФК Ювентус
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