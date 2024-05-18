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Сегодня, 13:55

«Наполи» связался с «Манчестер Юнайтед» по поводу трансфера Гринвуда

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд, выступающий на правах аренды за «Хетафе», может продолжить карьеру в «Наполи», сообщает The Athletic.

По информации источника, итальянский клуб уже связался с манкунианцами на тему возможной сделки.

«Хетафе» арендовал 22-летнего англичанина летом прошлого года. С того момента он провел за команду 34 матча во всех турнирах, забил десять голов и сделал шесть результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Гринвуда в 15 миллионов евро.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Наполи
ФК Хетафе
Мейсон Гринвуд
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