«Наполи» связался с «Манчестер Юнайтед» по поводу трансфера Гринвуда

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд, выступающий на правах аренды за «Хетафе», может продолжить карьеру в «Наполи», сообщает The Athletic.

По информации источника, итальянский клуб уже связался с манкунианцами на тему возможной сделки.

«Хетафе» арендовал 22-летнего англичанина летом прошлого года. С того момента он провел за команду 34 матча во всех турнирах, забил десять голов и сделал шесть результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Гринвуда в 15 миллионов евро.