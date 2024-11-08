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Сегодня, 08:42

Неймар может вернуться в «Сантос» в 2025 году

Неймар.
Фото AFP
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Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар может расторгнуть контракт с клубом в январе 2025 года и присоединиться к «Сантосу», сообщает портал Goal.

6 ноября стало известно, что Неймар пропустит от 4 до 6 недель выступлений за «Аль-Хиляль» из-за новой травмы. При этом нападающий получил повреждение во втором матче после восстановления от предыдущей травмы, из-за которой он выбывал из строя более чем на год.

32-летний бразилец — воспитанник «Сантоса». Он выступал за команду до июля 2013 года, после чего перешел в «Барселону».

Неймар выступает за «Аль-Хиляль» с августа 2023 года. За все время он провел 7 матчей за команду из Саудовской Аравии, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

Неймар Сантос
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК Сантос

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