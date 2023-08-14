Неймар проходит медосмотр перед завершением трансфера в «Аль-Хиляль»

Нападающий «ПСЖ» Неймар близок к завершению перехода в «Аль-Хиляль», сообщает The Athletic.

В ближайшее время 31-летний бразилец подпишет двухлетний контракт с клубом из Саудовской Аравии. Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» заплатит форварду около 160 миллионов за два сезона.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро. С того момента нападающий провел за парижан 173 матча, забил 118 мячей и отдал 77 голевых передач.

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