«Ницца» арендовала защитника «Бешикташа» Розье с правом выкупа

Защитник «Бешикташа» Валентин Розье на правах аренды перешел в «Ниццу», сообщается на официальном сайте французского клуба.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24. В нем предусмотрена опция выкупа.

27-летний француз играл за «Бешикташ» с 2020 года — турецкий клуб дважды брал защитника в аренду, после чего выкупил в 2022 году. Ранее футболист выступал за «Спортинг» и «Дижон».

В текущем сезоне Розье провел 21 матч во всех турнирах, отличившись двумя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.