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Сегодня, 16:31

«Ницца» арендовала защитника «Бешикташа» Розье с правом выкупа

Игнат Заздравин
Корреспондент
Валентин Розье.
Фото ФК «Ницца»
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Защитник «Бешикташа» Валентин Розье на правах аренды перешел в «Ниццу», сообщается на официальном сайте французского клуба.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24. В нем предусмотрена опция выкупа.

27-летний француз играл за «Бешикташ» с 2020 года — турецкий клуб дважды брал защитника в аренду, после чего выкупил в 2022 году. Ранее футболист выступал за «Спортинг» и «Дижон».

В текущем сезоне Розье провел 21 матч во всех турнирах, отличившись двумя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

Футбол
ФК Бешикташ
ФК Ницца
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