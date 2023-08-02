Николя Пепе может перейти из «Арсенала» в «Бешикташ»

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«Бешикташ» заинтересован в трансфере форварда «Арсенала» Николя Пепе, сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, переговоры между клубами стартуют в ближайшее время. Ранее сообщалось, что «Арсенал» может расторгнуть контракт с 28-летним ивуарийцем, если он не найдет себе новую команду. Соглашение игрока с «канонирами» рассчитано до лета 2024 года.
В прошедшем сезоне Пепе выступал на правах аренды за «Ниццу». Он забил 8 мячей и отдал 1 результативную передачу в 28 матчах за французский клуб.