«Ноттингем Форест» арендовал у «Севильи» защитника сборной Аргентины Монтиэля

Защитник «Севильи» Гонсало Монтиэль на правах аренды перешел в «Ноттингем Форест», сообщается на официальном сайте английского клуба.

Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона-2023/24. В нем предусмотрена опция выкупа.

Монтиэль выступал за «Севилью» с 2021 года. Он провел за испанский клуб 72 матча, забил 2 мяча и сделал 6 результативных передач.

Кроме того, на счету защитника 1 гол в 23 матчах за сборную Аргентины. В 2022 году он стал с национальной командой чемпионом мира.

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