«Ноттингем Форест» арендовал вратаря «ПСЖ» Наваса

Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас продолжит карьеру в чемпионате Англии. «Ноттингем Форест» арендовал 36-летнего костариканца до конца сезона.

Журналист Фабрицио Романо опубликовал в Twitter фотографию вратаря в футболке английской команды, написав, что стороны подписали все документы.

В этом сезоне Навас сыграл всего в двух матчах Кубка Франции, пропустив один гол.