«Ноттингем Форест» арендовал вратаря «ПСЖ» Наваса

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Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас продолжит карьеру в чемпионате Англии. «Ноттингем Форест» арендовал 36-летнего костариканца до конца сезона.
Журналист Фабрицио Романо опубликовал в Twitter фотографию вратаря в футболке английской команды, написав, что стороны подписали все документы.
В этом сезоне Навас сыграл всего в двух матчах Кубка Франции, пропустив один гол.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования