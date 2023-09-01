«Ноттингем Форест» близок к подписанию Сангаре из ПСВ

Полузащитник ПСВ Ибраим Сангаре может продолжить карьеру в «Ноттингем Форест», сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, сумма трансфера составит 37 миллионов евро, соглашение находится на грани подписания. 25-летний ивуариец вылетит в Англию в ближайшее время для прохождения медицинского обследования.

В сезоне-2022/23 Сангаре сыграл 45 матчей за ПСВ во всех турнирах, забив 8 голов. Его действующий контракт с нидерландским клубом рассчитан до лета 2027 года.