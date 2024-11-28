«Ноттингем Форест» готов предложить 23 миллиона евро за экс-форварда «Зенита» Альберто

«Ноттингем Форест» проявляет интерес к нападающему «Коринтианса» Юри Альберто, сообщает Bolavip.

По данным источника, английский клуб готов предложить за экс-форварда «Зенита» 23 миллиона евро. «Коринтианс» готов к переговорам.

Контракт Альберто с бразильским клубом истекает 31 декабря 2027 года. 23-летний нападающий в этом сезоне провел за «Коринтианс» 54 матча, забил 27 голов и сделал 6 результативных передач. Ранее он играл за «Зенит», проведя за питерцев 15 матчей и забив 6 голов.