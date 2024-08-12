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Сегодня, 05:13

«Ноттингем Форест» отказался продавать защитника Уильямса в «Аталанту»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Ноттингем Форест» не стал продавать защитника Неко Уильямса в «Аталанту», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, итальянский клуб предложил за 23-летнего валлийца более 20 миллионов евро, однако английская команда предпочла сохранить футболиста.

Уильямс выступает за «Ноттингем Форест» с июля 2022 года, контракт игрока с клубом действует до конца июня 2026 года.

В сезоне-2023/24 Уильямс сделал 1 результативную передачу в 32 матчах за «Ноттингем Форест». Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.

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