«Ноттингем Форест» отказался продавать защитника Уильямса в «Аталанту»

«Ноттингем Форест» не стал продавать защитника Неко Уильямса в «Аталанту», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, итальянский клуб предложил за 23-летнего валлийца более 20 миллионов евро, однако английская команда предпочла сохранить футболиста.

Уильямс выступает за «Ноттингем Форест» с июля 2022 года, контракт игрока с клубом действует до конца июня 2026 года.

В сезоне-2023/24 Уильямс сделал 1 результативную передачу в 32 матчах за «Ноттингем Форест». Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.