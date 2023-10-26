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26 октября, 10:42

«Ньюкасл» может подписать Мактоминея из «МЮ» в связи с дисквалификацией Тонали

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей может продолжить карьеру в «Ньюкасле», сообщает The Athletic.

По информации источника, «сороки» возобновили интерес к 26-летнему шотландцу в связи с грядущей дисквалификацией Сандро Тонали. Ранее сообщалось, что итальянца отстранят от футбола на 10 месяцев по делу о ставках на футбол.

Мактоминей является воспитанником «МЮ». В текущем сезоне хавбек провел 8 матчей за манкунианцев, отличившись тремя забитыми мячами. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года. Портал Transfermakt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
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