«Ньюкасл» продлил контракт с Кариусом до конца сезона

Сегодня, 13:50
Вратарь «Ньюкасл» Лорис Кариус продлил соглашение с клубом, сообщается на официальном сайте «сорок».
Новый контракт с 29-летним немцем рассчитан до конца сезона-2022/23. Первоначально соглашение было рассчитано до конца января.
В текущем сезоне Кариус не провел ни одного матча. Он подписал контракт с «Ньюкаслом» в сентябре 2022 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования