«Ньюкасл» продлил контракт с Кариусом до конца сезона

Вратарь «Ньюкасл» Лорис Кариус продлил соглашение с клубом, сообщается на официальном сайте «сорок».

Новый контракт с 29-летним немцем рассчитан до конца сезона-2022/23. Первоначально соглашение было рассчитано до конца января.

В текущем сезоне Кариус не провел ни одного матча. Он подписал контракт с «Ньюкаслом» в сентябре 2022 года.