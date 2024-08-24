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Сегодня, 01:42

Ole: Гонду в субботу прилетит в Россию для перехода в «Зенит»

Евгений Козинов
Корреспондент
Лусиано Гонду (слева).
Фото Global Look Press
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Нападающий «Аргентинос Хуниорс» Лусиано Гонду в ближайшее время перейдет в «Зенит». По информации авторитетного издания Ole, 23-летний аргентинец в субботу отправится в Россию для завершения перехода.

Футболист не попал в заявку команды на сегодняшний матч 12-го тура чемпионата Аргентины против «Атлетико Уракан».

Ранее появилась информация, что за трансфер «Зенит» заплатит более 10 миллионов долларов и она станет рекордной в истории аргентинского клуба. Сам Гонду подпишет с сине-бело-голубыми контракт до лета 2028 года с возможностью продления еще на сезон.

Гонду играет в «Аргентинос Хуниорс» с 2023 года. В 38 матчах за клуб он забил 14 голов и сделал 5 результативных передач.

На Олимпийских играх-2024 Гонду провел 4 матча и забил 1 гол.

Футбол
ФК Зенит
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