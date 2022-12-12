«Олимпиакос» подписал контракт с Родинеи

Защитник «Фламенго» Родинеи подписал контракт с «Олимпиакос», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 30-летним бразильцем рассчитано до лета 2025 года.

В сезоне-2022 Родинеи провел 46 матчей, в которых отметился 6 результативными действиями.