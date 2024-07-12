Ольмо — о будущем: «Если клубы хотят моего перехода, они знают, что нужно делать»

Полузащитник «Лейпцига» и сборной Испании Дани Ольмо прокомментировал возможную смену команды в летнее трансферное окно.

Д0 20 июля 26-летнего испанца можно выкупить у немецкого клуба за 60 миллионов евро.

«Если клубы хотят моего перехода, они знают, что нужно делать. До 20 июля есть время об активации пункта в контракте, иначе потом будут тяжелые переговоры. У меня контракт с «Лейпцигом», и я хочу выигрывать титулы», — приводит слова Ольмо инсайдер Фабрицио Романо.

Ольмо выступает за «Лейпциг» с 2020 года. В минувшем сезоне он провел за команду 25 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал пять результативных передач.

В активе полузащитника три забитых мяча и две голевых передачи в пяти матчах за сборную Испании на Евро-2024.