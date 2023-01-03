«Оренбург» и «Крылья Советов» договорятся о выплатах за переход Сычевого в середине января

Генеральный директор «Оренбурга» Сергей Афанасьев заявил, что клуб договорится с «Крыльями Советов» о выплатах за трансфер нападающего Владимира Сычевого после новогодних праздников.

«Мы договариваемся по поводу выплат, клуб их еще не получил. Договориться планируем после новогодних праздников», — приводит слова Афанасьева ТАСС.

25 декабря «Крылья Советов» объявили о подписании контракта с 26-летним нападающим на 3,5 года.

В текущем сезоне Сычевой провел 19 матчей за «Оренбург» во всех сезонах, забил 17 голов и отдал две результативные передачи.