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Сегодня, 15:09

Орещук считает, что Сперцян готов заиграть в ПСВ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Роман Орещук прокомментировал возможный трансфер 22-летнего армянского полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в ПСВ.

«Сперцян готов заиграть в ПСВ. Этот парень полтора года показывает достойный уровень, в Эредивизи можно развиваться, это начало хорошей европейской карьеры. Посмотрите, как сейчас там играет Шиманьский, который в 15 играх забил шесть голов и отдал три голевые передачи. Сперцян ничем не хуже его, может, моложе и менее опытный. Я бы поставил их на одну строчку. Шиманьский в Нидерландах как рыба в воде. Я думаю, что Эдуард может спокойно там играть. Если зовут в такую команду, то нужно идти. Это самый клевый чемпионат, где можно приготовиться к европейским лигам и выучить язык, потом уже делать шаг вперед», — приводит слова Орещука Metaratings.ru.

Контракт воспитанника «Краснодара» с клубом действует до 2026 года. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость Сперцяна составляет 9 миллионов евро.

22-летний Эдуард Сперцян был признан футболистом 2022 года в Армении.

Источник: https://metaratings.ru/news/oreshuk-spercyan-gotov-zaigrat-v-psv-eto-nachalo-khoroshei-evropeiskoi-karery-220776/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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