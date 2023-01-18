Орещук считает, что Сперцян готов заиграть в ПСВ

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Футбольный агент Роман Орещук прокомментировал возможный трансфер 22-летнего армянского полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в ПСВ.
«Сперцян готов заиграть в ПСВ. Этот парень полтора года показывает достойный уровень, в Эредивизи можно развиваться, это начало хорошей европейской карьеры. Посмотрите, как сейчас там играет Шиманьский, который в 15 играх забил шесть голов и отдал три голевые передачи. Сперцян ничем не хуже его, может, моложе и менее опытный. Я бы поставил их на одну строчку. Шиманьский в Нидерландах как рыба в воде. Я думаю, что Эдуард может спокойно там играть. Если зовут в такую команду, то нужно идти. Это самый клевый чемпионат, где можно приготовиться к европейским лигам и выучить язык, потом уже делать шаг вперед», — приводит слова Орещука Metaratings.ru.
Контракт воспитанника «Краснодара» с клубом действует до 2026 года. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость Сперцяна составляет 9 миллионов евро.
22-летний Эдуард Сперцян был признан футболистом 2022 года в Армении.
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