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Сегодня, 20:05

Орещук считает, что за игроков РПЛ просят слишком большие суммы у европейских клубов

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал количество трансферов из чемпионата России в Европу этим летом.

«Краснодар» продал Сафонова — это круто. Они хорошо сработали, продали своего воспитанника. Отбили вложенные в академию за три-четыре года деньги. Цена Сперцяна не менее 20 миллионов евро — сейчас это дорого. Захарян уезжал за 12-13 миллионов, но тогда Арсен уехал более-менее сложившимся футболистом, был круче Сперцяна. Реальная цена Сперцяна на рынке — 10-12 млн, а за эту сумму «Краснодар» никогда не отдаст его. Он еще не наиграл на 20 млн, хотя классный футболист. В России есть интересные футболисты, но за деньги, которые просят за них, они никому не нужны.

Все клубы хотят заработать и отбить свои деньги. «Локомотив» в 2021 году отдал за Тикнизяна 5 миллионов евро, а клуб хочет сейчас 8. Но, конечно, за него просят много. Можно понять «Севилью», которая хотела его брать в аренду, надо пощупать. Кто из россиян готов уехать в Европу сейчас? Грулев мог бы спокойно уехать. Но здесь вопросов много: хочет ли он сам и сколько просят за него? В «Динамо» 5-6 игроков могут уехать в Европу. Они купили за 9 миллионов евро Макарова, можно ли его эти деньги продать? Думаю, нет. Никто его не отпустит за три копейки. Тут вопрос, за сколько купили, какой спрос. Например, «Спартак» купил Соболева за 2 миллиона, но продал за 10?», — цитирует Орещука Metaratings.

Летнее трансферное окно в России открыто до 12 сентября. По оценкам УЕФА, российские клубы летом 2024 года потратили на переходы футболистов суммарно 76,2 миллиона долларов.

Источник: Metaratings
Роман Орещук
РПЛ

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