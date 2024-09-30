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Сегодня, 17:59

Орещук сообщил, что Рыбус готов рассмотреть предложения из медиалиги

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Футбольный агент Роман Орещук, представляющий интересы защитника Мацея Рыбуса, в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Мацею сейчас надо тренироваться и готовиться к зимнему трансферному окну. Мы рассматриваем любые предложения вплоть до медиалиги. На тренировке ФК «10» он появился, потому что дружит с Брайаном Идову, просто заехал. О приостановке карьеры не говорим, он занимается с тренером по физподготовке в зале. Предложения летом были, но они не устроили Мацея. ФНЛ? Нет, из ФНЛ не было ни одного. Но он и не рассматривал ФНЛ этим летом», — сказал Орещук «СЭ».

35-летний Рыбус ранее играл за «Рубин», который покинул в июле 2024 года. За казанский клуб поляк провел 8 матчей, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу. Также Рыбус известен по выступлениям за «Ахмат», «Спартак», «Локомотив» и французский «Лион».

Мацей Рыбус
Роман Орещук

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