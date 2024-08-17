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Сегодня, 14:00

Чинквини: «Я бы не смог найти клуб в Италии для Дзюбы, он старый»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-менеджер «Зенита» Оресте Чинквини оценил перспективу перехода нападающего Артема Дзюбы в итальянский клуб.

«Я не смог бы найти для Дзюбы клуб в Италии. Его трансфер в итальянский клуб невозможен, вообще ни единого шанса. Во-первых, Артему 35 лет, он старый. Во-вторых, сказывается политическая ситуация, итальянским клубам почти нереально привезти российского игрока», — приводит слова Чинквини «РБ Спорт».

После ухода из «Локомотива» 35-летний Дзюба остается без клуба. В сезоне-2023/24 он провел 26 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативных передачи.

Источник: РБ Спорт
Артем Дзюба
Оресте Чинквини
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