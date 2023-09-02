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Сегодня, 04:17

Ориги перешел в «Ноттингем Форест»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Ноттингем Форест» объявил на официальном сайте о переходе из «Милана» нападающего Дивока Ориги. Клубы договорились об аренде 28-летнего бельгийца.

«Дивок возвращается в премьер-лигу, чтобы еще больше усилить нашу команду. Мы хотели усилить наши атакующие возможности, и Дивок, безусловно, поможет нам в этом. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать его в нашем доме в Тренсайде», — отметил директор «Ноттингем Форест» Росс Уилсон.

В сезоне-2022/23 Ориги сыграл в 36 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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