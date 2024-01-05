Орлов предположил, зачем «Зенит» покупает у «Краснодара» Ахметова

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил возможный переход в «Зенит» полузащитника «Краснодара» Ильзата Ахметова.

— СМИ написали о том, что «Зенит» покупает у «Краснодара» Ахметова. Пока никаких официальных подтверждений нет. Так что мы можем рассуждать только в гипотетическом ключе. У Ахметова есть свои козыри, он техничный футболист. Наверное, его берут для того, чтобы сохранить некий баланс между россиянами и легионерами. Почему нет?

Семак видит в Ахметове замену Мостовому или Мантуану? Почему замену? Дополнение. Хорошо, когда на одну позицию претендуют два исполнителя. Так должно быть в команде, которая борется за чемпионство. Здесь еще многое должно сойтись. Хочет ли сам Ахметов играть в «Зените»? Тот же Бакаев сам изъявил желание выступать в питерской команде. Но не получилось... По Ахметову сейчас рано делать выводы.

Говорят, что «Зенит» берет Ахметова только для того, чтобы ослабить прямого конкурента — «Краснодар»? Постойте, ну если он меняет клуб, значит, Ивич в нем не сильно заинтересован? Так? Эта история скорее говорит о том, что «Зенит» делает ставку не только на бразильцев, но и на российских игроков, заслуживающих внимания. А уж дальше — кто как себя проявит.

Тот же Педро, думаю, обнадежил болельщиков «Зенита». Ведь говорили о том, что он приедет в команду только тогда, когда ему исполнится 18 лет. То есть в начале февраля. А парень сам захотел провести полноценные сборы с командой и 12 января будет проходить медосмотр с сине-бело-голубыми. Значит, он нацелен на то, чтобы получать здесь постоянную игровую практику, — сказал Орлов «СЭ».