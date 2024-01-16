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Сегодня, 13:00

Орлов сообщил, что зимой еще один сильный российский футболист перейдет в «Зенит»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов рассказал о планах «Зенита» совершить еще один трансфер российского футболиста в зимнее трансферное окно.

«Могу сказать, что есть еще вариант. Я не буду называть фамилию, ни в коем случае. Но я считаю, что еще один российский сильный игрок перейдет в «Зенит». Трансферное окно-то открыто. Дальше без комментариев», — сообщил Орлов в эфире YouTube-канала «Такой футбол».

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В 18 турах РПЛ «Зенит» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 2 очка.

Футбол
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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