Осимхен отклонил предложения саудовских клубов и хочет остаться в Европе

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен отказался от варианта продолжения карьеры в Саудовской Аравии, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 25-летний нигериец отклонил предложения «Аль-Хиляля» и «Аль-Ахли», поскольку хочет и дальше выступать в Европе. На форварда продолжают претендовать «ПСЖ» и лондонский «Арсенал».

Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. В сезоне-2023/24 он провел за команду 32 матча во всех турнирах, забил 17 мячей и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 100 миллионов евро.