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Трансферы

Сегодня, 14:00

Осинькин рассказал, когда состоится трансфер Пиняева: «Подождем информации на сайте «Крыльев» и «Локомотива»

Артем Бухаев
Корреспондент
Сергей Пиняев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос «СЭ» об уходе полузащитника Сергея Пиняева.

— Вчера губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил уход Сергея Пиняева. У вас был какой-то разговор с игроком?

— Давайте подождем несколько дней. На официальном сайте будет информация. Не только на сайте нашего клуба, но и «Локомотива». Тогда уже можно будет обсуждать все на 100 процентов. Пока это частные вещи.

Ранее «СЭ» сообщал, что Пиняев и еще один форвард самарцев Максим Глушенков близки к переходу в московский «Локомотив».

18-летний нападающий в текущем сезоне провел 15 матчей за самарскую команду, забил четыре гола и отдал три голевые передачи.

Сергей Пиняев
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Игорь Осинькин
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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