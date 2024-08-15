Осинькин: «Ничего не слышал о переходе Дзюбы»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в самарский клуб.

«Мне сказали, что что-то написали про Дзюбу. Я ничего такого не слышал. Константин Генич сказал? Позвоните ему. Я не знаю, что сказать», — заявил Осинькин «СЭ».

35-летний Дзюба летом стал свободным агентом после окончания контракта с «Локомотивом». В сезоне-2023/24 нападающий провел за железнодорожников 26 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 4 голевые передачи.

Ранее форвард также выступал за турецкий «Адана Демирспор», «Зенит», тульский «Арсенал», «Спартак», «Ростов» и «Томь».